Último dia para estudantes se inscreverem para vaga de estágio no Governo de Goiás; R$ 1 mil + vale transporte

Último dia para estudantes participarem do processo seletivo para concorrer a vaga de estágio no Governo de Goiás.

Ao todo, estão sendo ofertadas 152 vagas para atuar em diversas áreas no Poder Executivo estadual. A seleção será realizada pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo.

Os interessados em pleitear uma das oportunidades podem se inscrever de forma online e gratuita por meio do site selecao.go.gov.br.

Entre os requisitos para a participação no concurso, estão: estar regularmente matriculado em cursos vinculados ao ensino de educação superior, em uma das instituições conveniadas citadas no edital.

O concurso será composto por apenas uma etapa, de caráter eliminatório e classificatório, sendo ela a análise curricular.

Os candidatos selecionados receberão bolsa de estágio composta por auxílio financeiro, no valor de R$ 1.000, vale-transporte – no valor de R$ 100 – e seguro contra acidentes pessoais. A jornada será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, no turno matutino (das 8h às 12h) ou vespertino (das 14h às 18h).

Mais informações sobre o certame estão disponíveis no edital.