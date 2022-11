MTST orienta militantes a irem a estradas para desbloquear rodovias

O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) orientou os militantes a organizar manifestações para desbloquear as rodovias brasileiras exigindo respeito às eleições. Desde o anúncio do resultado da vitória de Luís Inácio Lula da Silva (PT), caminhoneiros bolsonaristas fecharam trechos de rodovias em pelo menos 25 estados e no Distrito Federal para contestar a derrota de Jair Messias Bolsonaro (PL) e pedir intervenção militar, o que seria um golpe.

Em nota, o MTST pediu para que os militantes se organizassem para desbloquear as principais vias de acesso do país.

“Nos últimos 4 anos, observamos no Brasil a construção de um governo autoritário, fascista. Foram inúmeras as manifestações de desrespeito aos princípios democráticos, com ataques à imprensa, ao livre direito de manifestação, às instituições e ao sist. eleitoral. Desde domingo, observamos no país travamentos que contestam o resultado eleitoral e pedem intervenção militar. Tais protestos acontecem com a complacência de forças de segurança, como a PRF”, diz comunicado.

“Nós do MTST sempre estivemos nas ruas lutando por direitos sociais legítimos como casa e comida. Muitas dessas vezes fomos recebidos com tiros, bombas, agressões e prisões. Diante disso, a coordenação nacional do MTST orienta sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo o respeito às eleições. Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo”, adiciona a nota.

Em decisão tomada hoje, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou a PM (Polícia Militar) dos estados a desbloquear vias federais, estaduais e municipais que estejam com trânsito interrompido e disse que os responsáveis pelos bloqueios podem ser multados e presos em flagrante pela corporação.

Em nota divulgada ontem, a PRF diz que adotou todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo nas rodovias afetadas. O total de interdições é de 271 bloqueios, segundo balanço divulgado às 6h de hoje.