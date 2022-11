Massa Polar, tempestade e queda de temperatura; veja como fica o tempo em Goiás nesta quinta (03)

Os amantes do friozinho vão gostar de saber que a temperatura vai cair nesta quinta-feira (04), em Goiás. A previsão é que uma massa polar que vai passar pelo estado e provocar o declínio.

De acordo com o boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO), além da baixa no calor, algumas regiões também podem ter chuvas isoladas e volumosas, com a possibilidade de rajadas de ventos e raios.

Nesse aspecto as regiões Norte e Nordeste são as mais preocupantes. A previsão é que os municípios dessas localidades sejam os que têm maior probabilidade de receber temporais.

Já o Sudoeste do estado será um dos mais afetados pela mudança de temperatura. Por lá, os termômetros devem registrar mínima de 13ºC e máxima de 26ºC, com variação de nebulosidade e sol.

Já na região Central, onde está Anápolis e a capital goiana, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura deve variar entre 16ºC e 31ºC.

No Norte, Leste e Oeste de Goiás, o calor vai estar um pouco mais presente. Os termômetros vão registrar mínima de 20ºC e máxima de 33ºC.