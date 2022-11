Meteorologia aponta até quando deve durar friozinho atípico de novembro em Goiás

Além de fortes chuvas, a passagem da frente fria, que trouxe uma massa de frio de origem polar acentuada, provocou a queda de temperatura em praticamente todas as regiões de Goiás. A previsão é que as madrugadas permaneçam com temperaturas mais amenas até o fim de semana.

Já nesta sexta-feira (04), a influência do fenômeno perde intensidade sobre os municípios goianos e, com isso, a possibilidade da formação de áreas de instabilidade será reduzida. A informação é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Ao Portal 6, o gerente do órgão, André Amorim, explica que a massa de ar polar também se afasta de Goiás de forma gradual nos próximos dias. “De ontem pra hoje, já deu uma subida de 1ºC. A tendência é ser gradativa, com as temperaturas voltando à normalidade no final de semana”, revela.

No período, o cenário de chuvas fica instável. “Vemos uma diminuição de chuvas nos próximos dois dias, com a nebulosidade se afastando e o tempo abrindo. No domingo, porém, estão previstas pancadas isoladas para as regiões mais ao norte”, destaca o meteorologista.

Prognóstico

Para esta sexta-feira, a previsão é de variação entre nebulosidade e sol. As regiões Sudoeste e Central não devem registrar chuvas. Por outro lado, no Norte, Leste e Goiano, deve cair cerca de 11mm de precipitações.

No sábado (05), de acordo com o Cimehgo, o tempo ficará estável, com pequena possibilidade de formação de áreas de instabilidade. Já no domingo a circulação dos ventos começa a trazer umidade da região Norte do país, o que irá favorecer pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.