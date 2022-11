Com mais de 100 tendas, Encontro dos Brechós promete preços suaves em Goiânia

O Encontro de Brechós, evento que acontece mensalmente há seis anos, terá mais uma edição em Goiânia no próximo domingo (06), das 11h às 18h.

Desta vez, a atração acontecerá na Rua 115, no Cepal do Setor Sul, com entrada gratuita. A previsão é de que mais de 100 empreendedores, todas mulheres, estejam presentes no local.

Durante o evento, os participantes poderão conferir diversas opções mais em conta de roupas masculinas, femininas, infantis e plus size para curtir as festas de fim de ano e renovar o guarda-roupa.

Para animar os convidados, o local também contará com shows do grupo de samba Dona da Roda, às 11h, e da Associação Coró do Pau, às 15h.

O ambiente também terá um espaço especial para a criançada, a Feira II, com direito a troca de brinquedos e pula-pula.

Os visitantes também poderão degustar diversos pratos na praça de alimentação como: macarrão, sushi, pastel, pamonha, espetinho, chope, açaí, crepe, kebab, yakisoba, sorvete e entre outros.