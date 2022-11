Julgamento do caso Valério Luiz será antecipado para segunda-feira (07) por conta da Copa do Mundo

O julgamento do caso Valério Luiz foi antecipado para a próxima segunda-feira (07). A data original era dia 05 de dezembro. Entretanto, como muitas testemunhas são comentaristas esportivos, assim como era a profissão da vítima, eles estarão fazendo a cobertura da Copa do Catar 2022.

Esta será a quinta vez que os réus Urbano de Carvalho Malta, Marcos Vinícius Pereira, Maurício Borges Sampaio, Djalma Gomes da Silva e Ademá Figueiredo Aguiar Silva vão a júri popular.

A ação vai acontecer a partir das 08h30 no Plenário do Tribunal Judiciário de Goiás (TJGO), localizado na Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste, em Goiânia.

O juiz que irá presidir será Lourival Machado. E caberá a ele, durante a sessão, a decisão se haverá ou não transmissão online através do Youtube.

Relembre

O julgamento está relacionado ao assassinato do jornalista Valério Luiz, que foi morto a tiros. O crime aconteceu no dia 05 de julho de 2012, quando o profissional saia, por volta das 14h, da rádio 820 AM, onde era comentarista.

Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, o crime foi motivado pelas críticas constantes de Valério Luiz à diretoria do Atlético Goianiense, na qual Maurício Sampaio, um dos réus, era vice-diretor.

O júri, que já foi adiado por quatro vezes, gera expectativa entre a população, pela forma em que o comentarista de esporte foi morto.