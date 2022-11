Aberto novo processo seletivo para área da saúde em Goiás com salários de até R$ 5.674,27

O Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso) está com inscrições abertas para processo seletivo de contratação imediata.

São 20 oportunidades, sendo que cinco são para enfermeiros, um fonoaudiólogo, um instrumentador cirúrgico, um motorista, um pintor e 10 para técnicos de enfermagem.

O processo também fará formação de cadastro de reserva com 156 vagas. Os cargos contemplados serão de assistente administrativo, auxiliares de coleta, farmácia e manutenção, biomédico, enfermeiro, fonoaudiólogo.

Outras funções que também entram na lista serão de instrumentador cirúrgico, jardineiro, pintor, psicólogo hospitalar, técnicos em enfermagem, gesso e segurança do trabalho, por fim, terapeuta ocupacional. Os salários variam entre R$ 1.487,43 e R$ 5.674,27.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados (IPGSE) até 10 de novembro. No portal, também está disponível o edital que regulamenta a seleção e apresenta os requisitos necessários para o preenchimento dos postos de trabalho.

Serão três etapas: de análise curricular, prova de conhecimentos e entrevista presencial. A previsão é de que o resultado final seja publicado no dia 14 de dezembro.