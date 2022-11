Concurso público em Goiás com salários que podem passar de R$ 12 mil tem banca definida

A Fundação Carlos Chagas foi a banca definida para organizar e aplicar as provas do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18).

O extrato de dispensa de licitação foi publicado na edição desta quinta-feira (03) do Diário Oficial da União (DOU).

Inicialmente as vagas em Goiás são para cargos de Analista e Técnico, de nível médio e superior. A remuneração varia entre R$7.601,37 a R$ 12.455,30.

Após a definição da banca, a expectativa fica por conta da publicação do edital, que ainda não tem data definida.

O valor gasto para a contratação da Fundação Carlos Chagas foi de mais de R$ 3 milhões. Confira a publicação que foi feita no DOU.