Durante as eleições presidenciais deste ano, uma das maiores preocupações dos brasileiros passou a ser se o Auxílio Brasil iria continuar com um novo governante, e quais seriam as novas regras.

Agora, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a equipe do presidente eleito deve buscar formas de reestabelecer as antigas normas do Bolsa Família, assim como o nome, que já era uma ideia desde a campanha.

Porém, para que essas alterações possam ser possíveis, a gestão eleita vai precisar realizar os reajustes necessários no Orçamento da União de 2023.

Manter o benefício de R$ 600 para a população carente brasileira está dentre as prioridades do governo de Lula, no entanto, este será mais um desafio.

Isso porque a proposta orçamentária do próximo ano que foi encaminhada ao Congresso Nacional pela área econômica do presidente Jair Bolsonaro (PL) previa uma média de apenas R$ 405.

Lula destacou em seu discurso após a vitória nas urnas que o combate da fome e miséria será o seu primeiro importante compromisso quando assumir o governo.

Recebe Auxílio Brasil? Confira as mudanças que estão previstas no benefício

Como o presidente eleito tomará posse apenas no dia 1º de janeiro, até o momento nada foi ainda totalmente decidido, assim como não se sabe quais serão as novas normas para a inclusão de novos brasileiros no programa social.

Porém, mesmo que ainda não tenha nada 100% definido, a expectativa é de que o Auxílio Brasil retorne para o que antes era o Bolsa Família, incluindo a necessidade de manter os filhos vacinados e matriculados em escolas para que o benefício possa ser concedido.

Além disso, Luiz Inácio Lula da Silva deseja poder acrescentar ao auxílio cerca de R$ 150 para famílias que possuam dois ou mais integrantes com idade inferior a seis anos.

Vale ressaltar que uma análise orçamentária cuidadosa deve ser realizada antes que as mudanças possam ser implementadas, já que segundo os cálculos do Tesouro Nacional, apenas para manter o auxílio de R$ 600 seria preciso aumentar os gastos públicos em R$ 52 bilhões.

Pensando nisso, uma das propostas do novo governo para que possa ter uma folga no orçamento é dar um fim no teto de gastos, sendo preciso para isso alterar a Constituição através de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC).

