Contribuintes de Goiânia poderão renegociar dívidas com até 99% de desconto a partir desta segunda (07)

Moradores de Goiânia que tiverem em débito com a Prefeitura poderão quitar as dívidas com até 99% de desconto a partir desta segunda-feira (07). A iniciativa faz parte da Semana Nacional da Conciliação e se estende até o dia 11 deste mês.

Serão contempladas os passivos referentes a créditos tributários, não tributários e fiscais, obrigações acessórias e multas administrativas.

O desconto máximo é aplicado apenas para os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista. Haverá o parcelamento em até 60 vezes, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 100.

A porcentagem de desconto vai diminuindo conforme aumenta o número de prestações. Até 20, é de 90%, 80% entre 21 e 40 parcelas, e 70% entre 41 e 60.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista devem acessar o site da Prefeitura de Goiânia e imprimir o boleto referentes a IPTU/ITU, ISTI, ISSQN e Taxas.

Para parcelamento, é necessário agendar horário para ir até o Paço Municipal. Para isso, basta acessar o site da Administração Municipal e clicar no banner da Semana Nacional da Conciliação.