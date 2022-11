Três cidades de Goiás estão no ranking de maior número de casos de dengue do país

Dados do Ministério da Saúde (MS) apontam que Goiânia tem o segundo maior número de casos de dengue do país. De janeiro a outubro de 2022, a capital acumula mais de 53 mil registros da doença e só perde para Brasília (DF), com 65 mil.

Além de Goiânia, outras duas cidades do estado aparecem no ranking nacional de municípios com maior presença de dengue. São elas: Aparecida de Goiânia e Anápolis, que ocupam o terceiro e o sexto lugar, respectivamente. A primeira conta com 24 mil infecções e a segunda tem quase 19 mil registros.

A incidência de casos também chama a atenção nas localidades. Das três cidades goianas citadas no boletim do MS, Anápolis é a que possui mais infectados a cada 100 mil habitantes. A média é de 4.790, 6 casos no município localizado na região Central de Goiás.

Em seguida vem Aparecida de Goiânia (4.011,5 casos por 100 mil habitantes) e a Goiânia (3.451,2 por 100 mil habitantes). Juntas, as cidades contribuíram para que a região Centro-Oeste também ficasse em primeiro lugar como a que mais possui incidência de dengue.

Em 2022, a doença já fez 936 vítimas no Brasil. Destas, 138 são de Goiás. No número de óbitos, o estado só fica atrás de São Paulo com 272 mortes. Estão em alerta, ainda, Paraná (105), Santa Catarina (88) e Rio Grande do Sul (66).