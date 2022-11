Ainda neste mês de novembro, haverão alguns signos que vão receber mensagem jurando estar arrependidos e querendo reiniciar a relação do zero.

O problema é que esse papo furado não os levará a lugar algum. Se vocês não estão juntos mais, quer dizer que não deu certo e dificilmente poderá melhorar desta vez.

Isso não quer dizer que todas as reconciliações são fadadas ao fracasso. No entanto, as chances de repetirem os mesmos erros e se desgastarem ainda mais é enorme.

Para evitar sofrimento desnecessário, é melhor ignorar e, se preferir, até mesmo bloquear, para não ter mais dores de cabeça. Confira agora os signos que devem ficar de olho nas mensagens dos ex’s.

3 signos que vão receber mensagem do ex e não podem responder porque será perigoso:

1. Touro

Os nativos do signo de touro possuem muita dificuldade em fechar ciclos. E receber uma mensagem do ex, justamente agora que o Sol está em escorpião, pode ser um baque forte.

A dica do horóscopo é que mantenha os contatos bloqueados em todas as redes sociais, pois essa tentativa de reatar pode te machucar ainda mais.

Foi difícil engolir esse trauma e jogar tudo por água abaixo não é uma boa alternativa.

2. Sagitário

O sagitariano já teve uma facilidade maior em superar o passado e não é muito do feitio do nativo voltar atrás. Porém, se o ex mandar uma mensagem agora, pode ser que surjam dúvidas.

Não caia nesse papo furado de recomeços. Este é o momento de andar para frente, de conhecer novas pessoas, novos lugares e principalmente, se conhecer mais.

Olhar para o passado não te acrescentará em nada! Bloqueie!

3. Capricórnio

Por fim, o capricorniano é extremamente decidido e pé no chão. Regido pelo elemento terra, esse signo dificilmente volta atrás.

O problema mesmo é a lábia manipuladora dos ex’s, capazes de dar uma balança no emocional dos nativos, que se dizem ‘durões’, mas carregam um coração mole por dentro.

Não vá dar moral para o passado, eim?

