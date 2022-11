Ser um homem atraente e irresistível é o desejo de muitos por aí, principalmente para conseguir conquistar aquela crush ou se dar bem no primeiro encontro.

Foi pensando nisso que hoje reunimos aqui algumas características que podem te fazer ser um verdadeiro galã da novela das 9!

6 características que tornam um homem atraente e irresistível:

1. Ter “cara de mau”

Começando nossa lista, a realidade é que a mulherada se amarra em um cara que o visual lá em cima e com aquela velha “cara de mau”.

Mas nada de se desesperar! Não é necessário passar por uma imensa transformação até conquistar esse visual. Um segredo simples, mas eficaz, é deixar a barba crescer e ter um cabelo mais bagunçado.

2. Boa postura

Uma coluna ereta e olhar fixo no horizonte pode ser uma boa aposta para ficar mais atraente também.

Uma pesquisa desenvolvida em 1997 mostrou que os rapazes que permanecem com a coluna posicionada para a frente, e não devidamente erguida, transmitem fraqueza e insegurança. Logo, não atraiam as mulheres.

3. Cicatrizes pelo corpo

Pode parecer inofensivo, mas ter cicatrizes pelo corpo pode ser vantajoso aos olhos da mulherada.

Uma pesquisa elaborada pela Universidade de Stirling, em parceria com a Universidade de Liverpool, constatou que pequenas cicatrizes no rosto são responsáveis por deixar um rapaz mais charmoso aos olhos das mulheres.

4. Instinto aventureiro

Aqui temos um traço que acaba sendo marcante! Mas pode nos confessar aqui, aquela pessoa que possui um dom nato para cachoeiras, trilhas, animais, escaladas e perigos parece muito mais atraente do que aquela que não é ligada nessas coisas, não é mesmo?

É por isso que as mulheres ficam caidinhas por homens assim.

5. Entende de filmes e séries

Segundo especialistas, um homem que possui um conhecimento vasto sobre filmes, séries e toda cultura no geral é um ponto inicial para se tornar mais atraente.

Isso porque, as mulheres quando veem aquilo ficam admiradas e encantadas com toda a magia ao falar do mundo audiovisual.

6. Antenado sobre o que está acontecendo no mundo

Por fim, outra característica que deixa qualquer homem atraente é o vasto conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo.

Nossa recomendação para eles é irem atrás de fontes confiáveis e passar a saber sobre os últimos acontecimentos mundo afora.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!