É inegável que o Auxílio de R$ 600 representa uma grande contribuição para os brasileiros em situação de vulnerabilidade social que realmente precisam de uma ajuda financeira para conseguirem arcar com os gastos diários.

Porém, o que poucas pessoas sabem é que por mais que o benefício seja uma verdadeira mão na roda, ele acaba não sendo o suficiente para comprar diversas coisas importantes.

Pensando nisso, confira uma lista que separamos com algumas coisas que os brasileiros não conseguem fazer com o Auxílio de R$ 600 pago pelo Governo Federal.

6 coisas que não podem ser compradas com o Auxílio de R$ 600 e pouca gente sabe

1. Cesta básica completa

Mesmo que a cesta básica reúna apenas coisas que são realmente essenciais para os brasileiros, principalmente alimentos importantes, o seu valor em algumas regiões do país ultrapassa os R$ 600, fazendo com que muitos que precisam não possam ter acesso.

Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em agosto, São Paulo, por exemplo, vendia a cesta em média por R$ 749,78.

Tal fato representa um preocupante problema social, afinal, o auxílio deveria cobrir as despesas básicas dos brasileiros, o que é uma realidade longe em algumas regiões do país.

2. Compras do mês recheadas

O próprio preço da cesta básica citado anteriormente já é um indicativo de que é bastante difícil, se não impossível, conseguir realizar as compras do mês recheadas para sustentar uma família.

Isso porque os preços nos mercados vem sendo diariamente impactados pela alta inflação pela qual o Brasil está passando nos últimos tempos, o que acaba tornando difícil um carrinho cheio até mesmo para aqueles que vivem em situações financeiras melhores.

Assim, o Auxílio de R$ 600 acaba sendo o suficiente apenas para comprar o básico do básico, não abrindo brechas para que os beneficiários possam desfrutar de coisas diferentes, como algumas carnes.

3. Combustível do mês

Com as frequentes mudanças nos preços dos combustíveis, os motoristas brasileiros acabam sendo diretamente afetados, o que pode ser um grande problema para quem depende diariamente do veículo.

Isso porque encher o tanque, com gasolina por exemplo, acaba saindo em média por quase R$ 300. Porém, um único tanque por mês nem de longe é o suficiente para quem usa o automóvel frequentemente.

Com isso, uma pessoa que precisa abastecer semanalmente não terá como contar com o dinheiro recebido do Auxílio Brasil para arcar com toda essa despesa.

4. Gastos com saúde

Por mais que o Brasil conte com o importante Sistema Único de Saúde (SUS), milhares de brasileiros ainda precisam desembolsar uma graninha extra, seja para pagar por alguns tratamentos que o sistema não cobre, ou até mesmo para determinados medicamentos.

Porém, só quem sofre com alguma enfermidade que exige certas medicações específicas sabe como manter a saúde em dia pode sair caro.

É importante ainda levar em consideração que o Auxílio de R$ 600 não é exclusivo para esta área da vida, sendo ainda necessário se preocupar com os demais gastos.

Assim, o dinheiro que sobra para comprar os medicamentos, pagar as consultas e tratamentos acaba não sendo o suficiente.

5. Materiais escolares

As famílias que possuem filhos em idade escolar sabem muito bem o quão alto pode ser os gastos com os materiais escolares necessários para os estudos.

Afinal, as escolas preparam anualmente aquelas listas que parecem infinitas repletas de objetos que nem sempre são os mais baratos.

6. Lazer

Atividades que envolvem o lazer também são frequentemente deixadas de lado pelos beneficiários do programa social, principalmente porque as contas básicas acabam consumindo todos os R$ 600.

Assim, por mais que os momentos de lazer também sejam importante, eles acabam sendo um gasto extra que não cabe na quantia recebida do benefício.

