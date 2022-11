Casos de meningite em Anápolis não configuram surto, esclarece Saúde

Anápolis tem casos isolados de meningite, mas sem vínculo epidemiológico. É o que esclarece a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), depois do temor de um surto se espalhar pelas redes sociais.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia, há dois casos confirmados, ambos de crianças menores de 10 anos, e nenhum suspeito na cidade. Um, porém, não se relaciona ao outro.

“A gente já pode fizer que não existe vínculo epidemiológico entre esses casos. A equipe faz um trabalho de cruzamento de informações, de dados, de movimentações dessas pessoas, então não existe vínculo epidemiológico entre esses casos”, disse ao Portal 6.

Mirlene reforça que, apesar da preocupação, estes números seguem dentro da margem histórica de casos de menigite em Anápolis para o período.

Recentemente, o médico infectologista Marcelo Daher chegou a publicar um vídeo no Instagram em que passou mais informações para informar os anapolinos sobre a doença.

O que fazer quando há suspeita?

A diretora explica que, em caso de suspeita, os pais devem manter a criança em casa e observar, principalmente a região dos olhos. Além disso, ressalta a importância de saber ao certo a situação vacinal para que o melhor tratamento possa ser indicado.

“A gente mantém todas as medidas de higiene que são recomendadas rotineiramente. Então, qualquer criança, com algum sintoma infeccioso, a gente recomenda aguardar em casa e observar. Todos os outros procedimentos são feitos mediante avaliação do caso suspeito e evolução deste caso”, afirmou.

“Observação das crianças que tiverem um olhinho bem vermelho, principalmente nas 72 horas iniciais, e é importante verificar como anda a situação vacinal da criança para que a gente possa estar um pouco mais seguros da imunidade. Então, as crianças que tem a caderneta de vacinação atualizada, de pronto, de pronto não precisa de nenhuma outra medida a não ser as de higiene de rotina”, completou.

No entanto, caso o infectado apresente alguma forma diferente da meningite, a Saúde irá analisar o caso a partir de exames e, assim, indicar alguma medicação para aqueles que tiverem tido contato próximo.

Vacinação

Mirlene lembra que a melhor forma de evitar a meningite é a vacina. “É de extrema importância que a família possa manter atualizado o esquema vacinal da criança”, ressalta.

Mas, além das crianças, a especialista aponta que é importante também se atentar aos adolescentes, pois eles devem receber uma nova dose do imunizante contra a meningite.

O imunizante está incluído na rotina e disponível em todas as unidades. Os detalhes da caderneta de vacinação estão disponíveis no Imuniza Anápolis, do site da Prefeitura. Na página, as informações podem ser encontradas clicando em “Informações sobre Caderneta de Vacinação”.