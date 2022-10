“Tivemos em Anápolis casos recentes”, diz Marcelo Daher sobre meningite

O médico infectologista Marcelo Daher usou as redes sociais nesta sexta-feira (28) para fazer um alerta sobre casos recentes de meningite que foram registrados em Anápolis.

Por meio do Instagram, o especialista enfatizou que a situação ainda não se caracteriza um surto, porém, os órgãos de saúde responsáveis devem analisar o cenário.

“Tivemos em Anápolis casos recentes que nesse primeiro momento não se caracteriza ainda um surto, são casos isolados, mas levanta um alerta em relação ao que pode estar acontecendo. Os órgãos de saúde pública devem estar fazendo uma investigação, devem avaliar o que está acontecendo e tomar as medidas cabíveis”, afirmou.

Marcelo Daher explicou que existem vacinas para tratar a enfermidade, no entanto, a proteção não é contra todos os tipos de meningite, além de também não ser imediata.

“Existem vacinas que podem ser feitas para a prevenção da doença. As vacinas costumam ter uma ação após a realização da primeira dose de 10 a 15 dias após a aplicação, então a proteção não é imediata”, apontou.

“As vacinas não protegem contra todos os tipos de meningite, as vacinas protegem contra bactérias específicas que causam a doença. Por isso que é importante a investigação dos órgãos públicos para identificar qual o caso, qual o tipo de meningite e aí sim fazer a indicação no caso de vacinação em massa, indicação específica”, completou.

O especialista aponta que “essas vacinas são importantes, lembrando que a importância da vacinação é na prevenção. Então, é antes que a coisa realmente aconteça, é na prevenção, é vacinar para não ter problema para frente”.

O médico afirma que as pessoas que tiverem tido contato com algum infectado precisam buscar um agente de saúde para que possa receber as orientações necessárias. Posteriormente, a Vigilância Epidemiológica irá analisar e avaliar caso por caso para realizar a indicação precisa.

Por fim, Marcelo Daher enfatiza que no momento, “não existe um risco de transmissão tão intenso assim. Normalmente, a avaliação é, pessoas que tiveram no mesmo ambiente por mais de quatro horas com a criança ou com o caso de meningite”.

Vale ressaltar que nesta quinta-feira (27), boatos de uma criança com meningite movimentaram a cidade e levantaram preocupações. Porém, o caso em específico foi descartado pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa).

Ao Portal 6, a Semusa confirmou que “no momento, existe uma ocorrência da doença em Anápolis e há um caso suspeito”.