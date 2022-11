Alguns signos antes do Natal irão receber uma boa surpresa no campo amoroso e conseguirão se apaixonar e viver um bom romance.

Esse ano de 2022 foi muito complicado para muitas casas astrológicas, que se decepcionaram e acabaram ficando meio céticos e desiludidos.

Porém, agora tudo poderá ser diferente. Essa nova pessoa que aparecerá terá uma compatibilidade maior e saberá entender seus limites e anseios.

Afinal, não adianta nada ficar insistindo em alguém completamente diferente de você. Já está mais que na cara que essa história dos ‘opostos se atraírem’ só funciona nos filmes de cinema.

Diante disso, conheça agora os signos que poderão se dar bem no amor ainda neste ano e passar o natal e o ano novo muito bem acompanhados. Veja!

O amor vai chegar para estes 3 signos antes do Natal:

1. Áries

Os arianos passaram por muitas situações complicadas neste ano. Os que mantinham um relacionamento sério tiveram complicadas brigas e até mesmo términos.

Os solteiros se machucaram ainda mais com os romances efêmeros que encontraram pelo caminho. Foram muitas frustrações com os ficantes.

No entanto, tudo mudará nesses meses de novembro e dezembro. Um amor seguro, acolhedor e recíproco chegará de repente e dará um ‘boom’ na vida do nativo.

É hora de acalmar as emoções, abandonar um pouco o desespero e o estresse, e tudo dará certo. Essa pessoa trará muita felicidade.

2. Câncer

Os cancerianos também sofreram muito com o coração partido, principalmente quando tentaram reatar com o ex. Recaídas não trazem nenhuma perspectiva de melhorias. Essa história já foi encerrada.

Agora, este novo amor virá para trazer calmaria e paz para o coração que já foi tão machucado.

3. Libra

Os librianos, por suas vezes, tiveram um longo período de confusão e incertezas. O impasse enorme entre reatar com o passado e tentar a sorte com o presente deixou a vida do nativo de cabeça para baixo.

Mas agora é tempo de focar na atual realidade. Esqueça o que já te feriu e olhe para frente. Esse novo romance pode ser excelente para a vida do libriano.

