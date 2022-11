Esta última terça-feira (08) foi uma importante para signos que ainda não sabem, mas finalmente terão os pedidos realizados.

Presos em algumas incógnitas, essas casas astrológicas passaram um bom período sem saber qual caminho seguir e este último eclipse lunar veio como um divisor de águas.

Esse evento astronômico foi muito forte e deixou evidentes sinais para ciclos que deverão ser fechados sem pestanejar.

Inclusive, foi um eclipse bastante diferente dos demais. Altamente potencializado, ele pôde responder muitas dúvidas que estavam em aberto.

Confira os 3 signos que ainda não sabem, mas finalmente vão conseguir o que tanto pediu:

1. Touro

O signo de touro foi um dos mais afetados do zodíaco, tendo em vista que o eclipse aconteceu nesta casa. Este é um momento crucial para entender melhor o passado e deixar para trás o que tiver de ser deixado.

Os nativos pediram durante muito tempo por sinais e respostas evidentes sobre os ciclos ainda não encerrados. O evento astronômico deixou respostas claras.

Agora é hora de seguir em frente e receber as bênçãos que o futuro planeja para a vida do taurino, de braços abertos. E lembre-se: acabar um ciclo não significa acabar ‘consigo’. Você continuará bem e vivo!

2. Escorpião

Esta casa também foi bastante afetada, já que o Sol está posicionado em escorpião. As emoções ficaram ainda mais à flor da pele.

Mas é hora de ter calma! Finalmente o nativo poderá receber o que tanto pediu do universo: respostas e um amor confortável.

Ainda antes do Sol entrar em sagitário, o escorpiano terá uma grande descoberta no campo amoroso e não deve estar com o coração fechado para essa novidade. Será incrível!

3. Aquário

A partir deste eclipse lunar, a última casa do zodíaco terá muitas respostas também. Tanto no campo romântico e íntimo, quanto no profissional.

Uma boa notícia que o nativo tanto pediu estará chegando o quanto antes e as ideias já poderão dar uma clareada. Seja calmo e paciente!

