Perto de acabar a noite da terça-feira (08), um homem, de 34 anos, teve o apartamento invadido por três pessoas – que já entraram disparando. À Polícia Militar, a vítima contou que se protegeu atrás de uma geladeira – que ficou parcialmente destruída.

As cenas de terror ocorrem em Cidade Ocidental, região do Entorno de Brasília. O Portal 6 apurou que, conforme a vítima, três homens entraram dentro do apartamento, sendo dois deles armados e já disparando.

Ele se safou se escondendo atrás da geladeira. Cenas do local mostram que vários objetos ficaram destruídos, além da marca de três balas no eletrodoméstico.

O homem relatou que reconheceu dois integrantes, sendo um deles filho de um pastor da região e outro homem que mora no mesmo prédio. Segundo ele, o filho do líder religioso cobra uma espécie de ‘pedágio’ (não explicando o motivo) de R$ 200. Ele acredita que, por não ter pago a quantia, seria alvo de perseguição dos homens.

Para se livrar da situação, pulou a janela e conseguiu chamar a Polícia Militar. Assim, a equipe fez patrulhamento na região, sem êxito. A vítima e familiares foram orientados a buscarem abrigo em outro local.