Casamento é interrompido após vazar vídeo da noiva na cama com o cunhado

O que era para ser um dia feliz para um casal acabou se tornando em uma confusão inesquecível após o noivo decidir se vingar da parceira, que o traiu com o cunhado.

O caso aconteceu na província de Fujian, na China, e viralizou na internet após um vídeo ser divulgado mostrando exatamente o que aconteceu na cerimônia.

O homem, que estava prestes a se casar, recebeu um vídeo – poucos dias antes do evento -, mostrando a futura esposa e cunhado dela deitados em uma cama.

Revoltado com a traição, ele preferiu reunir toda a família e amigos para desmascarar a mentira. Em um telão, o vingativo expôs as cenas de amor do novo casal.

Segundo informantes que estavam no evento, o cunhado em questão seria casado com a irmã da noiva e essa mulher estaria esperando um filho dele, no sexto mês de gestação.

O choque foi generalizado e a confusão foi ainda maior. Inclusive, foi necessário acionar a polícia local para conter as brigas.

Não para por aí!

No meio da discussão, a noiva confessou diante de todos os presentes que teria se apaixonado pelo cunhado após ele a defender do próprio homem.

Isso porque o parceiro teria agredido a mulher fisicamente. A chinesa quis, inclusive, desistir do casamento, mas decidiu aceitar depois do companheiro prometer um carro e um apartamento.