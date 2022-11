Em Goiânia, região da 44 ganha ampla unidade dos Correios; veja onde fica

Três novas unidades da rede Correios – empresa responsável pela execução do sistema de envio e entrega de correspondência no Brasil – foram inauguradas em Goiás.

As agências chegaram no estado na última sexta-feira (04) e foram instaladas no Shopping Gallo, na Praça Cívica e na Vila Brasília, em Aparecida.

De acordo com o Diretor de Negócios da empresa, Alex do Nascimento, os novos pontos chegam com o objetivo de ampliar a distribuição das entregas no estado.

“As Correios Empresas irão aproximar ainda mais os Correios de seus clientes e irão cuidar de todo processo, do encaminhamento às entregas”, afirmou.

No caso da agência localizada na Região da 44, a expectativa é de que a nova unidade consiga atender grandes quantidades de clientes. Para isso, a insituição contará com sete guichês e prestará serviços de postagem de correspondências e encomendas, consulta Serasa, Caixa Postal, Clique e Retire, e regularização de CPF.

“Este é um marco para o nosso empreendimento e para a nossa região. Com certeza irá aumentar consideravelmente o número de pessoas e de lojistas que vão despachar as suas encomendas”, destacou o presidente do Shopping Gallo, Alberto Nunes.