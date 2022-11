O que explica o calorão que tomou conta de Anápolis nesta semana

Pouco tempo após uma refrescante frente fria que fez com que os anapolinos tirassem os agasalhos do armário, Anápolis voltou a sofrer com o forte calorão que tomou conta da cidade nesta semana.

Nestes últimos dias quentes, os termômetros ficaram na casa dos 30ºC e fez com que a população tivesse que buscar maneiras alternativas para se refrescar.

Ao Portal 6, André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), explicou que este fenômeno ocorre devido a falta de frentes frias e a ocorrência de chuvas apenas em locais isolados.

“As manhãs estão quentes porque nós não estamos tendo frente fria e a única situação que está promovendo chuvas aqui em Goiás, é a combinação calor e umidade. Então, como nós estamos tendo umidade vinda da região Norte, que combinado com o calor está gerando pancadas de chuvas em áreas isoladas”, explicou.

“A chuva para nós aqui é um fator que regula as temperaturas. Então, quando chove as temperaturas tendem a ficar mais baixas, mas nos últimos dias, como não está chovendo de maneira regular, a tendência é que a temperatura fique mais elevada mesmo”, completou.

No entanto, a previsão do tempo tem uma boa notícia para quem não aguenta mais sofrer com este calor. Nesta quinta-feira (10), regiões da cidade receberam chuva. No fim de semana, elas devem se intensificar.

“Nesse final de semana, nós já teremos aí chuvas mais consistentes, mais volumosas, que vai trazer aí uma melhoria nessas temperaturas. Não é que vai fazer frio, mas as temperaturas vão ficar mais agradáveis”, afirmou.