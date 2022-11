Na audiência de custódia de Marcella Ellen de Paiva, de 31 anos, a decisão do juiz Flávio Florentino de Oliveira, determinou que a modelo fique presa preventivamente, a fim de garantir a ordem pública ‘dadas as gravosas circunstâncias concretas do ato’.

Marcella foi presa em flagrante após matar o noivo em um motel em Cocalzinho de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal, fugir em um carro de luxo do próprio e depois ser pega, em flagrante, em um posto de gasolina por policiais militares.

Todas as cenas do crime ocorreram na quarta-feira (09). De acordo com as investigações, a modelo morava em São Paulo com o empresário Jordam Lombardi, de 39 anos.

Eles teriam ido à Brasília e estavam hospedados em um hotel por dois dias. Depois de matar o noivo com um tiro de uma arma calibre .38, ela fugiu do local com um carro de luxo, um Audi Q7, avaliado em R$ 400 mil.

Entretanto, no momento da fuga o veículo foi bloqueado pelo rastreador. Obrigada a abandonar o veículo na BR-070, roubou uma Kombi escolar para manter a fuga.

No meio do trajeto, abandonou a Kombi e tentou se esconder em um posto de gasolina. Seminua, se entregou a policiais militares.

Em depoimento, no qual confessou os crimes, ela disse que a motivação foi que o noivo não queria denunciar um possível crime de estupro contra a própria filha, de três anos. Segundo ela, ele não denunciaria por medo de que a carreira fosse prejudicada.