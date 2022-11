A modelo Marcella Ellen Paiva Martins, de 31 anos, foi presa na quarta-feira (09) suspeita de matar o próprio noivo dentro de um motel, fugir em um carro de luxo e roubar uma kombi escolar, em Cocalzinho de Goiás.

Segundo as investigações, após cometer o homicídio, a mulher usou o carro do noivo, um Audi Q7, avaliado em R$ 400 mil, para fugir do local. Durante a fuga, o veículo foi bloqueado por um rastreador, o que a fez abandoná-lo e roubar uma kombi escolar para prosseguir em fuga.

No entanto, no meio do trajeto, em Edilândia, ela decidiu se esconder em um posto – onde acabou se entregando a policiais militares.

Ao G1, o delegado responsável pela investigação, Rafhael Barboza, afirmou que a mulher foi encontrada seminua e com um revólver calibre .38 com cápsulas tanto deflagradas quanto intactas- arma que utilizou para matar o parceiro. Logo após, ela foi encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento e confessou os crimes.

Segundo a modelo, o crime aconteceu após ela e o noivo, Jordan Lombardi, iniciarem uma discussão acerca de um possível crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, que tem 03 anos.

De acordo com ela, o parceiro não quis denunciar o caso para PC por medo de prejudicar a própria carreira profissional, o que a deixou indignada.