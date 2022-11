UniEVANGÉLICA reforça segurança após alunos relatarem ameaças

A Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) reforçou as medidas de segurança no campus. A decisão foi tomada após diversos alunos serem abordados de maneira suspeita por um rapaz dentro da instituição, nesta quinta-feira (10).

Ao Portal 6, a universidade relatou que, além do reforço, a entidade também buscou alinhamento com as autoridades policiais para evitar novos casos como este.

O caso aconteceu no período da manhã. Diversos alunos da instituição disseram que foram abordados pelo rapaz, que questionava sobre a vida deles, colocava uma música de fundo e até cronometrava o tempo.

Outros estudantes receberam vídeos com conteúdo violento. Para algumas jovens ele mostrou imagens de uma mulher sendo morta.

A universidade acionou a Polícia Militar (PM) assim que teve conhecimento. O rapaz foi detido e levado para a delegacia.