Veja o que abre e fecha em Goiânia no feriado da Proclamação da República

A chegada do feriado do Dia da Proclamação da República, que ocorre na próxima terça-feira (15), irá alterar o horário de funcionamento de estabelecimentos e órgãos públicos em Goiânia.

Durante o feriado, a maior parte das repartições públicas, comércios e unidades do Vapt Vupt estará fechada e retornará ao serviço presencial na quarta-feira (16). Em contrapartida, serviços indispensáveis como saúde, segurança pública, policiamento e bombeiros continuarão funcionando normalmente.

É preciso ficar atento já que o horário dos serviços pode mudar, inclusive, já nesta segunda-feira (14). Isso porque, em Goiás, foi decretado ponto facultativo na véspera do feriado. Confira como será o funcionamento dos órgãos da administração municipal e estabelecimentos de Goiânia:

Atende Fácil

As unidades de atendimento do Atende Fácil funcionarão na segunda-feira (14), das 07h às 12h, em decorrência do ponto facultativo. Elas estarão fechadas na terça-feira (15). O atendimento normal será retomado na quarta-feira (16).

Saúde

A vacinação de rotina segue no Ciams Urias Magalhães (Rua Guajajaras, quadra 28A, Setor Urias Magalhães), das 08h às 17h, e Centro Municipal de Vacinação (Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico Teixeira), das 08h às 17h.

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão, e poderá ser acionado pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 14 unidades que funcionam 24 horas por dia, conforme classificação de risco; ou seja, com prioridade às situações mais graves.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.

Comurg

Mesmo com capacidade reduzida em decorrência do feriado, os serviços de varrição, coleta de lixo orgânico, roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros seguem pela capital. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção.

Os cidadãos podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62) 3524-8500/3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Guarda Municipal

Funcionamento normal. Em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM, pelo telefone 153.

Fiscalização Ambiental

O atendimento segue normalmente. O plantão fiscal atenderá denúncias ambientais recebidas por meio do telefone 161.

Assistência Social

Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia em busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389.

A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

Atendimento às mulheres vítimas de violência

O feriado, nem o ponto facultativo, não alterarão o funcionamento da Casa Abrigo Sempre Viva, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Goiânia. O espaço, que tem capacidade para acolher 50 mulheres, fica aberto 24 horas por dia.

O encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam). O abrigo tem psicóloga, assistente social e outros profissionais especializados em lidar com ocorrências do gênero. A localização da Casa é mantida sob sigilo por motivos de segurança.

Parque Zoológico e Mutirama

Em decorrência do funcionamento, a partir de quarta-feira, no Zoológico, e de quinta-feira, para o Mutirama, o ponto facultativo, de segunda-feira (14), bem como o feriado, na terça-feira (15), não alteram o funcionamento dos parques.

CMTC

Na terça-feira (15), as linhas operarão com planilha horária, de sábado e domingo. O dia conta, também, com frota extra, caso necessária, de 54 ônibus, sendo 27 para o 1º turno – 05h30 às 13h30 e para o 2º turno – 13h30 às 20h30, outros 27 ônibus.

No ponto facultativo, na segunda-feira (14), todas as linhas da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC) operarão com planilhas horárias de dia útil. A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) orienta os passageiros que utilizem o aplicativo SiMRmtc para conferir os horários disponibilizados e a previsão da chegada dos ônibus.

Serviços públicos do Estado

Em decisão publicada no Diário Oficial do Estado, o governador Ronaldo Caiado decretou ponto facultativo na segunda-feira (14), véspera do feriado.

Serviços públicos considerados indispensáveis à sociedade, como saúde e segurança pública, incluindo unidades de pronto atendimento, policiamento civil e militar, bombeiros militar, arrecadação, fiscalização e delegacias, devem ser mantidos.

Vapt Vupt

Nas unidades do Vapt Vupt em todo o Estado, o funcionamento na segunda-feira (14) será feito em meio período, das 8h às 13h. Apenas no espaço do shopping Bougainville, em Goiânia, o atendimento ocorrerá em horário diferente, das 10h às 15h. Na terça (15), não haverá expediente. As atividades retornam ao normal na quarta-feira (16).

A população poderá buscar atendimentos durante o feriado via plataforma digital Expresso, que disponibiliza mais de 100 opções de serviços públicos estaduais. O programa oferece solicitação de segunda via de documentos; delegacia virtual; agendamento de consulta médica; emissão de certidões e segunda via de fatura de água; além de consulta e cadastro em programas do Governo de Goiás. O acesso é gratuito por meio do aplicativo Expresso Goiás ou no endereço eletrônico www.expresso.go.gov.br.

Procon, Ceasa e Saneago

As unidades da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás) estarão fechadas, e o atendimento telefônico para denúncias e orientações de consumo, feito pelo número 151, ficará indisponível. A retomada desses canais ocorrerá na quarta-feira. Consumidores que quiserem registrar denúncias e reclamações poderão buscar a Procon Web.

A comercialização de alimentos nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) terá atendimento como de costume, das 3h às 14h. O setor administrativo terá o funcionamento suspenso, com retorno na quarta-feira (16).

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) manterão equipes em plantão operacional para trabalho nas ruas visando o atendimento de demandas e a realização de serviços. Já o atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido de forma remota, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central, pelo número 0800 645 0115; WhatsApp, (62) 3269-9115; e chat on-line pelo site www.saneago.com.br.

Shoppings

Araguaia Shopping

Dia 14/11 – Atendimento normal.

Dia 15/11 – Lojas e quiosques: das 8h30 às 20h30

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Flamboyant Shopping

14/11 – Funcionamento normal, lojas e alimentação das 10h00 às 22h00

15/11 – alimentação das 10h às 22h; demais lojas terão funcionamento facultativo das 10h às 22h.

Goiânia Shopping

Dia 14/11 – Atendimento normal.

Dia 15/11 – Lojas e quiosques: das 10h às 22h

Praça de alimentação: das 10h às 22h30

Restaurantes: das 10h às 23h

Portal Shopping e Portal Sul Shopping

Dia 14/11 – Atendimento normal

Dia 15/11 – Lojas e Quiosques: 14 às 20h

Alimentação: 11h às 22h