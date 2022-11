Alerta importante para quem vai pegar as BR’s 153, 414 e 080 em Goiás nesta semana

A Ecovias do Araguaia, concessionária que administra algumas rodovias de Goiás, anunciou que as BR’s 153, 414 e 080 terão interdições parciais nesta semana.

O objetivo é realizar obras reparos para melhorar a segurança das pistas durante o período chuvoso.

As restrições ocorrem em toda a extensão do trecho que segue de Anápolis a Aliança do Tocantins. As interdições têm início nesta segunda-feira (14) e se estendem até domingo (20).

As obras ocorrem entre às 06h e 18h, a depender do tipo de serviço a ser feito no local.

Durante a execução dos serviços, a circulação ocorrerá de forma alternada, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas sul e norte. Alguns trechos poderão ter interdição total.

Entre os serviços previstos para acontecer no local, estão a recuperação de pavimento, remoção e implantação de defensas metálicas, recuperação de sistemas de drenagem e a poda de árvores.

A concessionária também realizará trabalhos de tapa-buracos, roçadas e limpezas de drenagem ao longo da semana.