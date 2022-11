No local, os bombeiros encontraram parte da carga em chamas no meio da pista, após ser retirada por terceiros do caminhão. Para controlar o incêndio, eles utilizaram água e líquido gerador de espuma (LGE).

Uma das pistas da BR-364 precisou ser fechada durante o combate ao fogo, na sequência, a carga foi colocada no acostamento e o trânsito foi liberado no local.