Em Goiânia, mulher manda nudes para o colega de trabalho e passa a receber ameaças após não aceitar pedido dele

Um homem de 49 anos foi preso por policiais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), em Goiânia, na última sexta-feira (11).

Ele estava ameaçando uma colega de trabalho que teria enviado nudes para ele, mas que não teria aceitado ter relações sexuais com o suspeito.

O homem foi preso após as fotos serem expostas e ela procurar as autoridades para denunciar a situação. De acordo com a Romu, mesmo após a divulgação das imagens, ele continuou a persegui-la.

Em uma das mensagens enviadas pelo homem, que foram divulgadas pela TV Anhanguera, ele ameaça a mulher dizendo que vai agarra-la, mesmo na presença de outras pessoas.

“Estou falando sério, vou agarrar você, dentro do escritório, não importa quem esteja lá”. Em outra, ele diz que vai fazer um escândalo para os colegas.

“Você sabe que tenho muitas coisas de você, vou fazer um escândalo, vai sobrar para você e não pra mim. Eu não dependo dessa firma”.

Caso seja indiciado e condenado, ele poderá responder por divulgação de foto ou imagem íntima sem consentimento, ameaça, perseguição, chantagem e injúria. A pena é de até 15 anos de prisão.