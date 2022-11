Homem morre após grave acidente de trânsito em Anápolis

Um homem de 49 anos, identificado como Admilson de Queiroz, morreu na madrugada deste domingo (13) depois de um grave acidente de trânsito no Parque Residencial das Flores, no Norte de Anápolis.

A vítima estava em uma motocicleta CG 150, na Avenida José Florentino, quando foi atingida por um carro, que vinha na Rua 03.

No momento em que o veículo atravessava a avenida, acabou se chocando contra a moto. Admilson foi socorrido ainda com vida e levado em estado grave ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA), com múltiplas fraturas e suspeita de edema cerebral. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Num primeiro momento, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para um exame clínico, que não apontou embriaguez.

O condutor foi liberado pela polícia. O caso agora será acompanhado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).