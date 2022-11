Goiás tem quase 3 mil vagas abertas para cursos técnicos gratuitos

As Escolas do Futuro de Goiás (EFG) estão com 2.806 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto.

As inscrições podem ser feitas de forma online por meio do site efg.org.br até o dia 27 de novembro.

Para pleitear uma das oportunidades, os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo até o dia da matrícula.

Ao todo, são 42 cursos disponíveis que contemplam diversas áreas como mídias sociais, logística empresarial, excel básico, gestão financeira e entre outros.

As oportunidades são para modalidade presencial e abrangem os turnos matutinos, vespertinos ou noturnos.

Os candidatos selecionados serão convocados por e-mail ou pelo contato telefônico da unidade escolhida pelo estudante.

Vale lembrar que a data de divulgação da lista dos aprovados em cada curso pode variar dependendo da quantidade de alunos inscritos para cada turma.

Mais informações sobre o certame estão disponíveis no site da instituição.