Pessoas que estão tentando emagrecer, às vezes, tomam atitudes radicais e extremistas, achando que vão acelerar o processo, mas na realidade são grandes erros!

Isso porque, na grande maioria dos casos, a melhor saída para perder peso em equilíbrio com a sua rotina é só trabalhando em um projeto mais lento, marcado de fases, e que se adapte ao dia a dia.

6 erros que grande parte das pessoas cometem quando estão tentando emagrecer:

1. Deixar de comer

Quando pensamos em emagrecer, a primeira coisa que vem em nossa mente é deixar de comer, não é mesmo?

Isso não é verdade! Segundo especialistas, o nosso corpo precisa de todos os nutrientes para ter um bom funcionamento e até para perder peso.

2. Pular as refeições

Lado a lado ao ato de “deixar de comer”, pular refeições pode ser um enorme tiro no próprio pé!

Entenda: pular refeição faz você comer mais no momento que for se alimentar de novo. Sendo assim, você acaba ganhando peso do que perdendo.

3. Não ter o apoio de um especialista

Um dos maiores erros das pessoas é começar a fazer dieta por conta própria, achando que assim economiza uma grana e que vai encontrar resultado.

A real é que a orientação de um nutricionista é crucial para saber o melhor programa alimentar de cada pessoa.

4. Deixar atividade física de lado

De nada adianta você seguir uma dieta à risca se não praticar atividade física.

O déficit calórico só acontece quando consumimos menos calorias e ainda queimamos esses quilos a mais.

5. Colocar metas difíceis

Nunca coloque metas e objetivismo inatingíveis, isso só vai gerar frustração!

O processo de emagrecimento é lento e necessita de paciência, por isso, estabeleça objetivos alcançáveis e que não te causam desânimo.

6. Cometer exageros

Por fim, como dito no início do texto, os exageros são vilões das dietas. Por isso, jamais pegue pesado nas atividades físicas, porque podem causar lesões.

Além disso, dietas rigorosas podem acarretar em compulsões alimentares. Fique de olho!

