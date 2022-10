Diversos brasileiros que estão passando ou já passaram por essa luta sabem que emagrecer está longe de ser um processo rápido, fácil e tranquilo.

Isso porque o processo exige abrir mão de alguns hábitos antes considerados comuns, como aquela alimentação um tanto desregulada, ou a preguicinha quase que diária de praticar exercícios físicos.

Porém, emagrecer de forma saudável pode ser muito mais gostoso do que muitos imaginam, além de também poder ser de fácil acesso.

Acontece que alguns legumes e verduras encontrados facilmente em supermercados, hortifrútis e até mesmo nas feiras, aceleram o metabolismo naturalmente, contribuindo assim para a queima de calorias e para o aumento da sensação de saciedade durante as refeições.

Pensando nisso, anote a lista que separamos com alimentos deliciosos que podem te ajudar no processo de emagrecimento deixando o seu prato colorido e super saudável.

6 legumes e verduras que ajudam a emagrecer e são uma delícia

1. Pepino

Por contar com fibras que contribuem para a sensação de saciedade da fome, além de auxiliar no trânsito intestinal, o pepino é um excelente alimento para quem busca emagrecer.

Pobre em calorias, o alimento possui ação diurética, combatendo assim o inchaço causado pela retenção de água, eliminando o excesso de líquido presente no organismo e também auxilia na quebra das células de gordura, o que facilita a eliminação.

Além disso, atua na síntese de colágeno e elastina, favorecendo a vitalidade e beleza da pele e dos cabelos.

2. Cenoura

Deixando o prato ainda mais colorido e saudável, a cenoura é um legume delicioso que contribui para o processo de emagrecimento.

Para além das dietas, ela é rica em betacaroteno, o que a torna excelente quando o assunto é a saúde e proteção dos olhos.

Por seu poder antioxidante, a cenoura ainda atua na prevenção de alguns tipos de câncer, como de mama e o de pulmão.

3. Repolho

O repolho é uma hortaliça que possui um forte poder de desintoxicação do organismo por contar com uma substância denominada como sulforafano.

Dentre seus diversos benefícios, o alimento ainda favorece o controle das taxas de colesterol, ajuda na cicatrização de úlceras no estomago, além de prevenir tumores.

4. Aipo

Por ser rico em fibras e contar com pouquíssimas calorias, o aipo, também conhecido como salsão, é mais um aliado no processo de emagrecimento.

O legume ajuda a regular a digestão, estimula a produção de saliva e do suco gástrico combatendo males digestivos, assim como também aumenta a sensação de saciedade.

5. Beterraba

Além de ser saborosa, a beterraba evita aquela sensação de barriga estufada por contar com uma fibra que auxilia no funcionamento do intestino.

Ademais, a raiz do legume apresenta uma substância que diminui a pressão arterial e outra que além de atuar como antioxidante, ainda protege a pele dos raios solares.

6. Couve

Deliciosa e versátil, a couve é um ótimo alimento quando o assunto é eliminar toxinas indesejadas do organismo.

Isso porque ela conta com glicosinolato, que elimina as substâncias que podem causar doenças, assim como as toxinas que ficam nas células de gordura.

O fitoquímico presente na couve ainda estimula a limpeza do organismo, mostrando assim mais um de seus vários benefícios.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!