Lidar com uma mensagem de alguém indesejado nem sempre é algo fácil. Para muitos, a tarefa é uma verdadeira dor de cabeça e pode estressar até o ‘último fio de cabelo’. No entanto, um recurso intitulado ‘modo ignorar no WhatsApp’ pode colocar um fim neste problema.

Com este truque, você conseguirá evitar conversar com aquela pessoa irritante no aplicativo sem que a culpa acabe tomando conta de você.

Ficou curioso (a)? Veja como ativar o modo ignorar no WhatsApp para não precisar bater papo com pessoas indesejadas.

Aprenda a ativar o modo ignorar no WhatsApp para não precisar conversar mais com pessoas indesejadas

Ao menos uma vez na vida, todo mundo teve que precisar lidar com aquela bate-papo massante com alguém indesejável no WhatsApp, não é mesmo?

Só quem já passou por isso sabe o quão desconfortável é querer ignorar a pessoa, mas ficar com medo do que o outro vai sentir em relação a isso.

No entanto, este problema pode estar prestes a chegar ao fim, pois existe uma opção no aplicativo que dará o poder de ignorar aquele contato ‘chatinho’ na plataforma.

Para ativar o recurso, é necessário inicialmente entrar no WhatsApp e ir até a conversa do contato que você deseja evitar.

Depois, vá na foto de perfil da pessoa e, assim, uma série de opções irão aparecer para você no mesmo momento. Em seguida, seleciona a que aparece a palavra “Mudo” e, depois, clique em “Para sempre”.

Desta maneira, ao receber uma notificação no aplicativo, ela não irá soar mais para você. Ou seja, você não irá saber se o outro voltou ou não a te mandar uma nova mensagem.

No entanto, é necessário lembrar que, nos próximos dias, qualquer grupo do WhatsApp com número superior a 256 membros será silenciado automaticamente. Por isso, fique atento!

