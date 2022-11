Existem alguns tipos de pessoas especiais que é sempre bom ter por perto em nossas vidas, mas vez ou outra não damos a devida importância e acabamos as perdendo.

Seja por seguir caminhos distintos, por conflitos ou simplesmente por estilos de vidas diferentes, essas pessoas podem ser afastadas e deixar muita saudade.

E o pior é que eles sabem nos colocar para cima e nos deixar confortável. É muito difícil viver sem eles depois que se acostuma com a presença.

Confira agora as pessoas mais especiais que conviveram contigo em parte da sua vida, por algum motivo foi embora e deixou um vazio enorme. Veja!

6 tipos de pessoas especiais que passaram pela sua vida e você não deu valor:

1. A pessoa que topa tudo

É sempre maravilhoso ter um amigo parceiro que realmente topa tudo e não te deixa na mão nunca.

Seja uma simples ida à farmácia ou pegar um cinema na amizade, ele não te diz não e isso é extremamente confortante.

2. A pessoa que te diz o que é necessário

Ter um amigo ou namorado, que seja, que diz o que é preciso e não somente o que você quer dizer é muito necessário.

Muitas vezes é preciso um chá de realidade para sairmos da bolha e acordar para a vida. Se você tem uma pessoa assim, preserve esse vínculo.

3. A pessoa que não faz joguinhos

Não existe nada mais reconfortante e seguro do que se relacionar com alguém que é expressivo, joga limpo e com clareza e não tenta te ganhar com joguinhos de desinteresse.

É bom e fundamental na vida adulta saber exatamente onde está pisando, sem medo de se envolver.

4. A pessoa que não compete com você

E aquele amigo que vibra seu sucesso e não tem medo da sua vitória? É o melhor de todos. Existem poucas coisas piores do que ter um colega que ‘compete’ com você.

O sabor de ter alguém ao seu lado que te enaltece e enche a boca para falar bem dos seus ganhos é indescritível.

5. A pessoa que quer verdadeiramente o seu bem

A gente sente quando alguém é de verdade e quer realmente o seu bem. Ela se importa com os detalhes e te olha com bons olhos.

É fundamental cuidar dela com todo carinho do mundo, pois é uma raridade.

6. A pessoa que eleva sua autoestima

Aqui estamos falando da elite, né? Ter alguém que eleva nossa autoestima é algo maravilhoso, principalmente naqueles dias em que nada está bom.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!