Goianas que foram passear no Rio de Janeiro fazem alerta sobre hospedagem pelo Airbnb

Durante os preparativos para viajar, o lugar onde se hospedar é uma dúvida bastante recorrente, cujo a escolha demanda algum tempo.

No Twitter, um casal de goianas que foram passear no Rio de Janeiro, escolheram o lugar pela plataforma Airbnb, mas ao chegarem no local escolhido tiveram uma surpresa nada agradável.

Elas encontraram uma câmera escondida no quarto da acomodação que alugaram e fizeram um alerta sobre cuidados ao escolher a hospedagem.

“Por algum motivo, a gente se arrumando pra ir pra praia, eu olhei um armário que tem sobre a porta do quarto e vi um negócio brilhando e realmente tem uma câmera nessa m***a. Tem uma câmera escondida no Airbnb, no quarto de dormir, apontando para cama de casal”, relatou.

Para evitar maiores problemas com a câmera, uma delas subiu até onde o objeto estava localizado para retirar o item e depois chamaram a polícia.

“A gente acompanhou online o que pode fazer quando acha uma câmera escondida, a primeira coisa que eles falam é chamar a polícia, mas eu quero abrir aqui, antes da gente chamar a polícia, porque vamos chamar”.

Ao BHAZ, a 13ª Delegacia de Polícia (DP) de Ipanema, informou que a investigação “está em andamento para esclarecer todos os fatos”.

O vídeo já está com 224 mil visualizações no Twitter e outros usuários também relataram que passaram pela mesma situação em outros locais.

O Airbnb informou em nota que o anúncio da hospedagem foi desativado e o perfil do anfitrião suspenso, enquanto o ocorrido é avaliado pela plataforma.

Leia a nota na íntegra:

“Em relação ao caso mencionado, o Airbnb informa que desativou o anúncio correspondente à acomodação para reservas e suspendeu o perfil do anfitrião enquanto avalia o ocorrido.

Segurança é prioridade para o Airbnb, que trabalha constantemente para oferecer as mais atualizadas ferramentas de segurança aos seus usuários. Para ajudar anfitriões e hóspedes a ficarem tranquilos, medidas de segurança como câmeras de vigilância e dispositivos de monitoramento de ruído são permitidos, desde que sejam claramente divulgados na descrição do anúncio e não infrinjam a privacidade de outra pessoa. Dispositivos de gravação nunca são permitidos em banheiros ou quartos. As regras sobre dispositivos se aplicam a todas as câmeras, dispositivos de gravação, dispositivos inteligentes e dispositivos de monitoramento.

O Airbnb condena qualquer postura ou atitude que comprometa a dignidade humana, viole a privacidade de seus usuários ou que contrarie as leis vigentes. A plataforma possui regras e Termos de Serviço e quaisquer violações estão sujeitas às medidas cabíveis, como suspensão da conta e/ou banimento na plataforma.”