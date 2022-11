Goianos com conta de luz atrasada podem renegociar dívidas com a Enel

A Enel Distribuição Goiás prorrogou a campanha para que os consumidores goianos inadimplentes possam renegociar as dívidas com a companhia com descontos de até 30%.

A iniciativa tem objetivo de facilitar a quitação dos débitos pendentes para evitar a suspensão do fornecimento de energia e teve início ainda no mês de outubro. A demanda foi alta, e a data foi estendida até 30 de novembro.

Segundo a distribuidora, os clientes que contarem com faturas vencidas há mais de 61 dias poderão parcelar em até 12 vezes sem juros as contas que estão em atraso, sendo a entrada e mais 11 parcelas.

Os interessados que se enquadrarem neste perfil podem realizar a renegociação por meio do próprio aplicativo da Enel Goiás, pelo site da empresa, pelo número 0800 062 0196, ou presencialmente em algum dos pontos de atendimento distribuídos pelo Estado.

Aqueles que tiverem faturas vencidas há mais de 180 dias contarão com um desconto de até 30% sobre o débito total, após atualização de IPCA e Juros Mora e podem parcelar a conta em até 06 vezes. Ao contrário da condição especial, esta pode ser realizada apenas por meio do Call Center, ou presencialmente em algum ponto de atendimento da distribuidora.

Vale ressaltar que esta campanha é válida somente para novas negociações, portanto, os goianos que já tiverem algum parcelamento em aberto não poderão participar.