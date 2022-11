Esses são os melhores lugares para sentar em um ônibus e nem todos descobriram ainda

Já se perguntou qual seria o lugar mais seguro dentro do ônibus?

Isso passando ou não na cabeça dos frequentadores de transporte coletivo, a única coisa que importa para essas pessoas é ter apenas um lugar para fazer a viagem sentado e aconchegante.

Mas a real é que: se você tiver a oportunidade de escolher onde ficar, fique até o final do texto e descubra, porque isso pode salvar sua vida.

Afinal, cai entre nós, todo transporte coletivo, como os ônibus, possuem sistemas de segurança, como as alavancas de emergência, que até todo mundo já sentiu vontade de accioná-la, ao menos uma vez na vida.

Basicamente, esse mecanismo, quando puxado, as janelas serão liberadas, assim, dá para empurrar cuidadosamente para fora e sair do veículo.

Além da alavanca, ainda tem os degraus que estão ali para facilitar a visualização e evitar tropeços, que podem ocasionar quedas.

Sem contar os espelhos que estão ali para evitar acidentes ao fechar as portas, pois fornecem uma visualização mais precisa das portas ao motorista.

Quais são os melhores lugares para sentar no ônibus?

Vamos ao X da questão, mas claro que não dá para afirmar isso, ainda mais porque depende muito do acidente.

Bom, no geral, evite as primeiras e últimas filas. Em caso de acidente o melhor é estar o mais longe possível do ponto de colisão.

De fato, os assentos mais seguros são aqueles que têm uma outra fila na frente, que em caso de acidente atua como uma barreira, impedindo que o passageiro seja jogado longe. Os assentos menos recomendados são aqueles localizados na primeira fileira.

