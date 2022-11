Com a chegada do final do ano, milhares de brasileiros começam a se perguntar quando o benefício do Programa de Integração Social (PIS) será pago em 2023.

Isso porque em 2020, o programa acabou passando por uma mudança que atrasou em um ano a liberação das parcelas do auxílio para os beneficiários.

Diante desta demora, os brasileiros que possuem o direito de receber estão na dúvida de quanto irão receber e quando o valor será pago.

Pensando nisso, separamos algumas informações para que você possa descobrir o que te espera com a liberação do benefício.

PIS 2023: descubra o valor que você tem direito a receber

Por mais que as datas definidas para o pagamento das parcelas do PIS em 2023 ainda não tenham sido divulgadas, os beneficiários já podem estimar quanto irão receber.

Isso porque a quantia é calculada proporcionalmente aos meses trabalhados pelo brasileiro no ano-base específico. Portanto, quanto maior for o tempo trabalhado, mais o trabalhador terá para receber.

Além disso, o programa também leva em consideração a previsão de atualização do salário mínimo para o ano de pagamento.

Assim, os trabalhadores brasileiros beneficiados pelo PIS podem receber entre R$ 108 (parcela mínima) e R$ 1.294 (parcela máxima).

Vale ressaltar que mesmo não existindo ainda confirmação das datas de pagamento, acredita-se que as parcelas começarão a ser pagas logo nos primeiros meses do ano.

Confira quanto você deve receber:

1 mês trabalhado : R$ 101

2 meses trabalhados: R$ 202

3 meses trabalhados: R$ 303

4 meses trabalhados: R$ 404

5 meses trabalhados: R$ 505

6 meses trabalhados: R$ 606

7 meses trabalhados: R$ 707

8 meses trabalhados: R$ 808

9 meses trabalhados: R$ 909

10 meses trabalhados: R$ 1.010

11 meses trabalhados: R$ 1.111

12 meses trabalhados: R$ 1.212

Quem tem direito ao pagamento do PIS 2023?

Para se ter o direito de receber o abono salarial do PIS no próximo ano, os trabalhadores do setor privado devem cumprir alguns pré-requisitos básicos exigidos.

Primeiro é importante ressaltar que o benefício diz respeito ao ano-base de 2021.

Desse modo, para ter direito, o brasileiro precisa ter exercido por ao menos 30 dias qualquer atividade remunerada durante 2021, ter recebido até dois salários mínimos no mesmo prazo, assim como necessita ter feito o cadastro no programa há pelo menos cinco anos e tê-lo atualizado recentemente.

