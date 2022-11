Pai não aceita casamento da filha com outra mulher e ela decide tomar decisão radical

Moradora de Deeg, na Índia, a professora de Educação Física, Meera Kuntal, se apaixonou pela aluna Kalpana, que cursava o ensino médio em uma escola pública do país.

Em 2018, após assumirem o namoro, Meera propôs a Kalpana o casamento. Ela aceitou, mas o casal esbarrou num problemão.

O pai dela não aceitava o matrimônio entre duas mulheres, o que a levou a tomar uma decisão radical: realizar uma cirurgia de mudança de sexo.

O procedimento foi feito em 2019, agora Meera é conhecida como Aarav, após conseguir legalmente trocar de gênero.

Com a mudança, o pai passou a aceitar o matrimônio. Ao site India.com, Kalpana falou sobre os sentimentos que haviam sobre o agora marido.

“Eu o amei desde o início. Mesmo que ele não tivesse feito essa cirurgia, eu teria me casado com ele. Fui com ele para a cirurgia”.