Quase 10 cidades de Goiás receberão a caravana do Papai Noel da Coca-Cola; veja locais

A ‘magia natalina’ das tradicionais Caravanas da Coca-Cola já está rodando o Brasil e Goiás não ficou de fora dessa. A partir do dia 1º de dezembro, cinco caminhões da empresa estarão percorrendo oito cidades do estado.

A carreata seguirá na região até o dia 12 de dezembro e promete encantar a população com desfiles do caminhões decorados e apresentação do Papai e Mamãe Noel.

Neste ano, a atração passará pelos municípios de Goiânia, Anápolis, Trindade, Aparecida, Rio Verde, Caldas Novas, São Luís dos Montes Belos e Pirenópolis, em diferentes dias e horários.

Devido à Covid-19, o desfile não contará com parada para fotos, para evitar aglomerações e garantir a segurança de todos.

Vale ressaltar que os trajetos percorridos pelas Caravanas também não serão anunciados previamente.

Veja as datas e cidades que as Caravanas passarão em Goiás:

Trindade – 01/12

Caldas Novas– 02/12

Goiânia – 03; 04; 06; 08 e 12 de dezembro

São Luís de Montes Belos – 05/12

Rio Verde – 07/12

Anápolis – 09/12

Pirenópolis – 10/12

Aparecida de Goiânia – 11/12 (Domingo)