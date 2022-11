Casal ganha na loteria e abre mão dos próprios sonhos para realizar o desejo das filhas: “elas merecem”

Um casal tirou a sorte grande na loteria, ficou milionário e decidiu investir a bolada na felicidade da família. De acordo com eles, o resultado se tornou uma dupla vitória para os idosos.

Ruth e Mark Chalmers têm 60 e 61 anos, respectivamente. As filhas Natalie, de 33, e Leanne, de 36, foram diagnosticadas com Síndrome dos Ovários Policísticos, o que as impediam de engravidar.

A dupla de irmãs tentou durante anos gerar um bebê pelo método tradicional, mas não obteve êxito. Segundo Mark, elas ligaram diversas vezes aos prantos para o pai, desabafando sobre a frustração.

Então, ao descobrir que seria o mais novo milionário da família, o idoso nem pensou duas vezes e, juntamente de Ruth, financiou as duas fertilizações in vitro nas filhas.

Agora, avô de dois garotinhos, Mark explica que não se arrepende em momento algum. “É assim que vejo: uma vitória dupla! O processo foi razoavelmente fácil e ambos foram bem-sucedidos no primeiro turno”, disse.

“A loteria é uma fantasia que se tornou realidade para nós. Isso nos deu muita segurança e muito prazer, principalmente por causa desses dois meninos”, completou o sortudo.

“Eu simplesmente não posso agradecê-los o suficiente por isso. Eles me deram Koby, realmente. Eu não teria sido capaz de fazer isso sem eles”, desabafou emocionada Natalie, a filha caçula.