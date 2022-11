Circuito Sesc de Corridas chega a Goiânia; veja o que fazer para participar

No intuito de aquecer o fim de ano em Goiânia, o Circuito Sesc de Corridas vai realizar, no dia 04 de dezembro, uma corrida de circuito de rua na capital.

A largada acontecerá na unidade da rede localizada no Setor Faiçalville, a partir das 07h30. Durante a ação, os atletas percorrerão um caminho de 05 ou 10 km.

Os corredores que quiserem participar do evento têm até o dia 27 de novembro para fazer a inscrição por meio do site http://onsportsoficial.com.br.

Para o público em geral, o valor da taxa é de R$ 40 por pessoa. Já para conveniados e trabalhadores do comércio, o preço é de R$ 20. Atletas com mais de 60 anos recebem um desconto de 50% e pessoas com deficiência (PCD) não pagam.

Os participantes regularmente inscritos no evento poderão fazer a retirada do kit atleta, fornecido pelo Circuito Sesc, no dia 03 de dezembro, das 10h às 16h, na Decathlon do Goiânia Shopping.