Uma grande dúvida a respeito de como ficará o valor do novo Bolsa Família a partir de 2023, surgiu no imaginário de diversos brasileiros após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial.

Em uma dança de cadeiras, Jair Bolsonaro (PL) extinguiu o antigo programa social desenvolvido pelo governo do PT, colocando no lugar o atual Auxílio Brasil, que inicialmente, era de R$ 400 mensais, até que a PEC dos Benefícios, aprovada em julho, alterou esta quantia para R$ 600.

Porém, em 2023 o auxílio deve passar por mudanças, como o retorno do Bolsa Família, que foi uma das promessas de campanha que o presidente eleito pretende cumprir.

Saiba qual deve ser o valor do novo Bolsa Família a partir de 2023

Para tranquilizar os brasileiros beneficiários do programa social, Lula já indicou que pretende manter durante o próximo ano o benefício no valor de R$ 600.

Por mais que esta quantia não esteja prevista no Orçamento previsto para 2023, a equipe de transição do presidente eleito já está fazendo o possível para que o auxílio possa permanecer com a atual quantia.

Para que isso possa ser possível, a denominada “PEC de Transição” está sendo desenvolvida com o objetivo de trazer de volta o nome Bolsa Família, assim como garantir o benefício de R$ 600.

Além disso, a emenda constitucional também prevê que famílias que tenham integrantes com menos de seis anos recebam um auxílio extra de R$ 150 por crianças.

As minutas com as propostas estavam previstas para serem entregues até o dia 08 de novembro.

No entanto, Lula solicitou que houvesse um breve adiamento para que Geraldo Alckmin (PSB), coordenador geral da equipe de transição e o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator geral do Orçamento, pudessem debater a respeito da aprovação da PEC com os deputados.

De acordo com o G1, a crença de alguns aliados do presidente eleito é de que os gastos extras alcancem cerca de R$ 175 bilhões.

Algumas alternativas para solucionar a questão seriam uma alteração no orçamento de 2023 para que pudesse bancar as políticas públicas, ou, o desenvolvimento de uma medida provisória que permitisse um crédito suplementar para lidar com todas estas despesas extras.

Por mais que ainda não tenha nada definitivo, o governo eleito segue garantindo que os brasileiros beneficiados com o programa social seguirão com o benefício de R$ 600 garantido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!