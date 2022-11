Sem sombra de dúvidas o Papai Noel é uma das figuras mundialmente conhecidas mais marcantes na vida das pessoas.

Afinal, esse bom velhinho fez parte da infância de muita gente e é sinônimo de paz, perseverança, amor, caridade e renascimento.

Mas o que mais tem por trás desse senhor de barba branca?

6 curiosidades sobre o Papai Noel que até quem não acredita precisa saber:

1. Bispo Nicolau

Começando nossa lista, talvez você não saiba, mas esse símbolo do Natal foi inspirado no bispo Nicolau, que viveu na cidade de Myra (Turquia) no século 4.

Basicamente, esse integrante da igreja católica costumava ajudar, secretamente, quem estivesse em dificuldades financeiras, colocando um saco com moedas de ouro na chaminé das casas.

2. Data

Bom e a data do Natal, 25 de dezembro, não é por acaso.

Como o bispo Nicolau, que foi canonizado se tornando o São Nicolau, fazia suas doações, a igreja católica propôs fixar um dia para a realização dessa boa ação.

Sendo assim, foi escolhido o dia do nascimento de Jesus, assim, Nicolau virou, então, Noel, que significa “natal” em francês.

3. Alemanha

Acredite se quiser, mas na Alemanha que nasceu todo o conto por trás do bispo e do Papai Noel.

Basicamente, foi o escritor Clement Moore, no século 19, que criou o conto sobre um bom velhinho chamado São Nicolau que morava no polo Norte e, com seu trenó, distribuía presentes.

Logo, a história se popularizou, correu o mundo e o resto você já sabe.

4. Coca-cola

É impossível não pensar no Natal sem associar a Coca-cola, não é mesmo? Pois bem, ela tem tudo a ver mesmo!

Basicamente, foi a marca de refrigerante que criou a barba para o Papai Noel em 1931. Antes, no século 19, o velhinho era retratado como um bispo montado em um cavalo.

Depois, em 1862, o cartunista norte-americano, Thomas Nast, retratou São Nicolau como um senhor baixinho descendo pela chaminé, com roupa vermelha.

5. O polo Norte

As geleiras também não é por acaso!

Bom, não se sabe ao certo onde morava o bispo São Nicolau, a única coisa que se sabe é que ele vive na região do polo Norte.

Sendo assim, há uma grande polêmica para saber se foi na Groenlândia, Finlândia ou Suécia.

6. Endereço

Por fim, como não se sabe ao certo de onde veio o bom velhinho, diversas cidades do ártico criaram residências para homenagear o bom velhinho.

Assim, a residência do barbudo na Lapônia sueca virou até patrimônio cultural, mas a casa mais visitada é a que fica na capital da Finlândia.

Extra:

Segundo a lenda, Papai Noel está com mais de 500 anos e tem carteira de habilitação para dirigir trenós.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!