Sua Airfryer pode estar cheia de segredinhos e truques por de trás do painel de controle e você não faz nem ideia.

Foi pensando nisso que hoje trouxemos uma listinha que vai te ajudar muito a usar e aproveitar melhor seu eletrodoméstico!

6 truques que quem tem Airfryer não pode deixar de aprender:

1. Secar os alimentos

Começando nossa lista, essa dica vai ser muito útil! Bom, se sua comida não está ficando com aquela boa crocância, isso pode ser por conta da umidade.

Por isso, sempre seque os alimentos antes de prepará-los.

2. Girar o alimento

Esse truque você deve levar para a vida e tê-la como seu melhor amigo!

Em geral, em qualquer preparação é importante mexer os alimentos durante o cozimento. Por isso, sempre verifique se já está na hora de virar a comida, seja as batatinhas, nuggets ou pedaços de carne.

3. Pré-aquecer antes de usar

Talvez por isso você não saiba, porém, a fritadeira deve ser pré-aquecida.

Assim, antes de colocar os alimentos lá dentro, ligue-a para já aquecer os motores, isso é uma forma de garantir que sua comida fique cozida uniformemente.

4. Fazer uma “cura” do antiaderente

Caso seu aparelho for novo, é necessário fazer uma “cura” para ela funcionar de forma eficiente.

Para isso, lave com detergente e esponja macia e enxugue com um pano seco, depois unte com óleo todos os lados da cuba e do cesto. Untar significa espalhar uma fina camada de óleo com um pincel ou papel toalha.

Por fim, coloque o cesto na cuba, encaixe na airfryer, ligue o aparelho e deixe em temperatura máxima por 5 minutos, assim, retire do airfryer e, quando esfriar, lave novamente e seque. A partir daí, use normalmente conforme a receita.

5. Limpar sempre

Em seguida, entenda de uma vez por todas: a airfryer deve ser limpa a cada uso!

Em suma, sem a higienização correta e frequente, a sujeira pode causar fumaça e prejudicar o funcionamento do dispositivo. Além disso, pode transmitir sabores e cheiros indesejados.

6. Não abusar da cesta

Por último, se você é daqueles que entopem a cestinha da sua fritadeira com nuggets e batata, é hora de parar!

Basicamente, se você acha que superlotar o eletrodoméstico de alimentos, vai fazer tudo ficar pronto mais rápido, você está enganado!

Logo, para sempre ter suas preparações crocantes e deliciosas, sem prejudicar o desempenho da airfryer, coloque poucos alimentos. Isso significa que deve ser o suficiente para o ar circular entre eles.

