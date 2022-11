Comércio varejista estima recorde de vendas durante a Black Friday em Goiás

A Black Friday de 2022 será uma das melhores dos últimos 12 anos para o comércio varejista. É o que indica estimativa do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO), que está otimista com a junção das compras de fim de ano e o início da Copa do Mundo.

A expectativa da entidade é que a data movimente quase R$ 2 bilhões no estado. O volume de vendas deve ser 7% maior que no ano anterior e supera a expectativa para o segmento no país, que projeta crescimento de 1% ante 2021.

Segundo o presidente do Sindilojas-GO, Cristiano Caixeta, a alta será puxada por produtos eletrônicos. “A busca por TVs, que já é comum durante a Black Friday, se intensifica com a Copa. Notamos um interesse crescente por smartphones no período e esperamos que essa busca aqueça mais durante a semana da promoção”, aponta.

A movimentação afeta, ainda, o setor de vestuário e os supermercados. “É uma época do ano propícia para o comércio de roupas e calçados, agora com temáticas, seja com as cores da seleção ou já para as festas de Natal e Ano Novo. Nos supermercados, os produtos relacionados a churrasco também estão saindo muito”, acrescenta.

Para atender o consumidor, o comércio varejista do estado espera contratar 4,5 mil funcionários até dezembro. “Temos uma demanda de 10 a 15 mil trabalhadores na temporada, e seguimos com vagas em aberto. É uma ótima oportunidade para entrar como temporário e sair como contratado, já que estamos com dificuldades para conseguir colaboradores”, expõe.