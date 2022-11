Criança de 05 anos morre afogada no Lago de Corumbá

Uma criança morreu afogada na tarde deste sábado (19) no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que Julia Mendes Carvalho, de 05 anos, estava em uma embarcação que naufragou no lago.

A menina é natural de Anápolis.

Segundo informações preliminares, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital. Porém, não resistiu e chegou à unidade de saúde sem vida.

Ainda não há informação de quantas pessoas estavam com ela na embarcação e se ficaram feridos no acidente.