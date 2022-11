Empreendimentos de uso misto aparecem em Anápolis, mas mercado ainda é tímido

Até um tempo atrás, era raro ver em Anápolis lançamentos comerciais tampouco de uso misto, os chamados mixed-use. Agora, porém, esse tipo de empreendimento deve ser cada vez mais comum, no que pese a demanda ainda tímida.

O estilo de construção consiste em reunir diversos empreendimentos em um mesmo espaço, o que permite a mistura de apartamentos residenciais, área de lazer, hospital, salas comerciais, assim como outras possibilidades.

O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sinduscon), Luiz Antônio Rosa, disse ao Portal 6 que o uso misto “é algo que veio para ficar”.

No entanto, o profissional destaca que, ao menos por enquanto, esta não tem sido uma demanda muito forte na cidade, principalmente porque a área ainda tem muito para crescer.

“Ainda não está com uma demanda muito forte. As empresas que fizeram esse investimento do uso misto, principalmente comercial, elas fizeram um estudo bem feito. Então, hoje as empresas que tem estão ali com as suas unidades negociadas, mas a gente ainda tem aí muito para crescer”, afirmou.

Luiz Antônio Rosa destaca ainda que o potencial da parte comercial precisa ser melhor explorado em Anápolis, já que mesmo com uma localização privilegiada e um bom PIB, o município segue com um número de empreendimentos abaixo do esperado.

“As edificações comerciais precisam ainda melhorar um pouco, porque se a gente analisar pelo potencial que Anápolis tem por estar entre Brasília e Goiânia, pelo nosso PIB, a gente tem pouca empresa, tem pouco empreendimento comercial. Mas, a gente pode ter mais e a tendência é de que tenha, vai depender aí do cenário político e de alguns pontos que a gente tem, tanto do munícipio, do estado e da federação”, destacou.