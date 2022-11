Um grave acidente envolvendo duas motos deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde deste sábado (19), no Jardim do Cerrado IV, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima fatal, identificada como Natanael Torres da Silva, conduzia uma Honda CG 125 Titan pela Rua Lírios da Paz, quando foi surpreendida por outra motocicleta ao chegar no cruzamento com a Rua Gotas do Sol. Natanael não usava capacete no momento do acidente.

O segundo motociclista, identificado como Diego Leonardo Nunes, trafegava no sentido contrário e não respeitou a sinalização de ‘pare’ no cruzamento das vias. Com o impacto da batida, Natanael perdeu o controle da moto, caiu e bateu com a cabeça no meio-fio.

Diego fugiu do local sem prestar assistência à vítima. Os bombeiros foram acionados e encaminharam Natanael para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol). Contudo, o homem não resistiu e morreu a caminho da unidade de saúde.

Uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar conseguiu localizar Diego. Ele estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Setor Cristina, recebendo atendimento médico, e foi submetido ao teste do bafômetro no local. O exame teve resultado negativo.

Segundo a Polícia, logo após o acidente, uma mulher esteve no local e retirou a moto de Diego do acidente. O veículo foi levado para uma residência próxima, situada na Rua Gotas do Sol.